Selçuk Geçer uyardı: Büyük kriz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer uyardı: Büyük kriz olacak

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den korkutan uyarı

Son Haberler
Rahmi Koç zenginleri kurtaracak formülü açıkladı Spor
Rahmi Koç zenginleri kurtaracak formülü açıkladı
Brent petrolün varil fiyatı 82,52 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,52 dolar
Sezen Aksu 220 bin lira dolandırıldı! Bir 200 bin lirayı daha kaptırmaktan son anda kurtuldu Magazin
Sezen Aksu 220 bin lira dolandırıldı! Bir 200 bin lirayı daha kaptırmaktan son anda kurtuldu
TFF en kritik kurulda görev yapacak isimleri açıklandı Spor
TFF en kritik kurulda görev yapacak isimleri açıklandı
Malatyaspor'da Adil Gevrek depremi. Golü kendi yönetiminden yedi Spor
Malatyaspor'da Adil Gevrek depremi. Golü kendi yönetiminden yedi
Sıcaklıklar bu illerde 7 derece birden düşecek. Hafta sonu için plan yapanlar dikkat Gündem
Sıcaklıklar bu illerde 7 derece birden düşecek. Hafta sonu için plan yapanlar dikkat
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a imza attı Spor
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a imza attı