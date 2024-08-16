Selçuk Geçer uyardı. Hazır olun bir anda tavan yapacak

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Geçen hafta ABD'den gelen ekonomik veriler sonrası küresel piyasalarda başlayan satış dalgası, haftanın ilk gününde daha da derinleşti. Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 46,8'e düşerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü ve beklentilerin altında kaldı.

Aynı zamanda, ABD'de tarım dışı istihdam 114 bin artarak beklentilerin oldukça altında kalırken, Haziran ayı verisi 206 binden 179 bine revize edildi.