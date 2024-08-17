Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, konut fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalara yer verdi. Geçer, konut fiyatlarında büyük patlama yaşanacağını söyleyerek, tarih verdi.

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Milyonlarca yatırımcı ellerindeki varlıkları değerlendirmek adına farklı farklı yatırım araçlarını tercih ediyor. Son günlerde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarının düşme ihtimaliyle altın, dolar ve borsa tarafında büyük dalgalanmalar görülüyor.

TÜİK AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayına ait konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı.

Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları yüzde 0,5 düşüşle 672 bin 162'ye geriledi. Temmuz ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496'ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak kaydedildi.

İşte Selçuk Geçer'in açıklamaları...

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