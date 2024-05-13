Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz

Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz
Kaynak: https://www.aksiyon.com.tr/
Ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıları uyararak doların aniden düşebileceğini ve büyük kayıplar yaşanabileceğini açıkladı.
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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 1

Yatırımcılar arasında Bitcoin, dolar, gram altın gibi yatırım seçeneklerine çokca yöneliyor. Selçuk Geçer de piyasadaki son durumu değerlendirerek analiz yaptı.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 2

Yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, bitcoin hakkında konuştu

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 3

Geçer, “Dikkatli olun. Sabah aniden 30.000 dolara kadar düşebilir. Büyük kayıplar yaşayabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 4

Ons altınla ilgili de açıklamalar yapan Geçer “Altının ons fiyatı 2.400 dolara kadar çıkabilir fakat dikkatli olun, ani bir düşüş durumunda 1.900 dolara, hatta 1.800 dolara kadar düşebilir" dedi.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 5

Geçer ayrıca "Bir gün uyanıyorsunuz ve Mehmet Şimşek'in kovulduğunu öğreniyorsunuz. Sonra doların 100 lira olduğunu görüyorsunuz ve ne olduğunu anlamıyorsunuz.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 6

Doların bir anda 100 liraya ulaşması yerine o doların değer kaybetmesi daha doğru olurdu.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 7

60 liraya istikrarlı bir şekilde ulaştı ve piyasayı sarsmadı” açıklamasını yaptı.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 8

Öte yandan Bitcoin'in düşüşü ve ons altın ve dolardaki yükseliş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 9

DOLARVE EURO NE DURUMDA?

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 10

Dolar, yeni haftaya 32,23 civarında başladı. Euro ise 34,74 civarında işlem görüyor.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 11

BİTCOİN VE ONS ALTIN NE DURUMDA?

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 12

1 Ons Altın fiyatı ise anlık olarak $2.341,54 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 13

Bitcoin 62.898,30 bandında hareket ediyor.

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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 14
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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 15
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Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz 16
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