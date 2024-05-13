Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı: Bir gecede beş parasız kalabilirsiniz

Yatırımcılar arasında Bitcoin, dolar, gram altın gibi yatırım seçeneklerine çokca yöneliyor. Selçuk Geçer de piyasadaki son durumu değerlendirerek analiz yaptı.
Yatırımcılarına önemli uyarılarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, bitcoin hakkında konuştu
Geçer, “Dikkatli olun. Sabah aniden 30.000 dolara kadar düşebilir. Büyük kayıplar yaşayabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.
Ons altınla ilgili de açıklamalar yapan Geçer “Altının ons fiyatı 2.400 dolara kadar çıkabilir fakat dikkatli olun, ani bir düşüş durumunda 1.900 dolara, hatta 1.800 dolara kadar düşebilir" dedi.
Geçer ayrıca "Bir gün uyanıyorsunuz ve Mehmet Şimşek'in kovulduğunu öğreniyorsunuz. Sonra doların 100 lira olduğunu görüyorsunuz ve ne olduğunu anlamıyorsunuz.
Doların bir anda 100 liraya ulaşması yerine o doların değer kaybetmesi daha doğru olurdu.
60 liraya istikrarlı bir şekilde ulaştı ve piyasayı sarsmadı” açıklamasını yaptı.
Öte yandan Bitcoin'in düşüşü ve ons altın ve dolardaki yükseliş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.
DOLARVE EURO NE DURUMDA?
Dolar, yeni haftaya 32,23 civarında başladı. Euro ise 34,74 civarında işlem görüyor.
BİTCOİN VE ONS ALTIN NE DURUMDA?
1 Ons Altın fiyatı ise anlık olarak $2.341,54 TL'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin 62.898,30 bandında hareket ediyor.