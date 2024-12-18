Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı. Gram altının ne kadar olacağını açıkladı

ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verilerinin ardından ons altın, 2.710 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Türkiye’de ise gram altın 3.006 TL, çeyrek altın 5.098 TL’den işlem görüyor. Selçuk Geçer, bu yükselişin küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerden kaynaklandığını belirtti. Özellikle Suriye merkezli gerilimlerin altına olan talebi artırdığını belirten Geçer, bu eğilimin devam edeceğini ifade etti.

ABD ENFLASYONU VE ALTIN FİYATLARI

ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, doların değer kaybetmesine ve altına yönelimin artmasına sebep oldu. Geçer, "ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor" ifade etti.

ALTIN YATIRIMI İÇİN UZUN VADELİ STRATEJİ

Selçuk Geçer, altın yatırımcılarına uzun vadeli bir perspektif benimsemeleri gerektiğini belirtti. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çeken Geçer, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Geçer’e göre, ons altının 2024 yılında 3.600 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise dolar kurunun etkisiyle gram altın 2025 yılına kadar 5.000 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu durum, uzun vadeli yatırım yapanlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.