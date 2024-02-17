Selçuk Geçer 'zengin edecek' yatırım tavsiyesini açıkladı. 'Elinizde nakit varsa kesinlikle alın' dedi

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Selçuk Geçer 'zengin edecek' yatırım tavsiyesini açıkladı. 'Elinizde nakit varsa kesinlikle alın' dedi
Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, Youtube yayınında yaptığı konuşmada, yatırımcıları zengin edecek yatırım tavsiyesini açıkladı.

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, Youtube kanalında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Geçer, yatırımcıları zengin edecek yatırım tavsiyesini açıkladı.

Konut fiyatlarının dolar kuru gibi baskılandığını ifade eden Geçer, konut fiyatlarının geleceğiyle ilgili tahminlerde bulundu.

Yatırım yapmak isteyenlere konut alma tavsiyesinde bulunan Geçer, konut fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaştığını, bunda enflasyonun da önemli bir etkisi olduğunu, Türkiye’de enflasyon rakamının yüzde 150 seviyelerine ulaştığını ve bu durumu alışveriş yaparken de görebildiğimizi belirtti.

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“KONUT, YATIRIM YAPILABİLECEK EN ÖNEMLİ ARAÇTIR”

''Şimdi konut alınır mı?'' sorusuna yanıt veren Geçer, "Bugün 50 lira olan bir konutun yarın 100 lira olacak ve eğer bir miktar birikiminiz varsa, kesinlikle konut alın. Konut, yatırım yapılabilecek en önemli araçtır” ifadelerini kullandı.

KONUT SATIŞLARI DİBİ GÖRDÜ

Türkiye’de her ne kadar konut önemli bir yatırım aracı olsa da artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle konut fiyatları 3-4 katına çıkmış durumda. Bu sebeple vatandaşlar konut alımı gerçekleştiremiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ise 2024 Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

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