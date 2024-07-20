Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner

Milyonlarca yatırımcı, birikimlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Son günlerde Trump’a yönelik suikast girişimiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı.
Bu durum, yatırımcıların çeşitli yatırım araçlarının geleceğini merak etmesine neden oldu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu senaryoya dikkat çekerek piyasaların hızla yükseleceğini belirtti.
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkararak tarihi bir rekora imza attı.
Faiz artışıyla birlikte mevduat oranı yüzde 55’e, borsa ise 11 bin seviyelerine kadar ulaştı. Rekor artışın ardından dolar cephesinde ise iki aylık bir durgunluk gözlendi.
Trump’a yönelik suikast girişimi sonrasında piyasalarda rekor yükselişler yaşandı. Bitcoin, 58 bin dolardan 66 bin dolara yükseldi. Ons altın ise 2 bin 358 dolardan 2 bin 468 dolara çıktı.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Trump’ın seçilmesi halinde piyasalarda yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
Geçer, “Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde değer kaybı baskıları olabilir. Özellikle Trump yeniden seçilirse, Türkiye'de dövizle ilgili ciddi dalgalanmalar yaşanabilir.
Ayrıca, İsrail ile Suriye meselelerinde ve S-400 konusunda uzlaşma sağlanması durumunda Trump'ın hemen harekete geçeceğini düşünüyorum. Bu durum, dolara ve ekonomiye büyük etki yapacaktır. Trump, geçmişte de benzer adımlar atmıştı” dedi.