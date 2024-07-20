Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner

Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner
Düzenleme: Cemile Balcı

Selçuk Geçer, piyasaların hızla yükseleceği dolar ve ekonomiye etki edecek gelişmeyi açıkladı.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 1

Milyonlarca yatırımcı, birikimlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Son günlerde Trump’a yönelik suikast girişimiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandı.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 2

Bu durum, yatırımcıların çeşitli yatırım araçlarının geleceğini merak etmesine neden oldu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu senaryoya dikkat çekerek piyasaların hızla yükseleceğini belirtti.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 3

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkararak tarihi bir rekora imza attı.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 4

Faiz artışıyla birlikte mevduat oranı yüzde 55’e, borsa ise 11 bin seviyelerine kadar ulaştı. Rekor artışın ardından dolar cephesinde ise iki aylık bir durgunluk gözlendi.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 5

Trump’a yönelik suikast girişimi sonrasında piyasalarda rekor yükselişler yaşandı. Bitcoin, 58 bin dolardan 66 bin dolara yükseldi. Ons altın ise 2 bin 358 dolardan 2 bin 468 dolara çıktı.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 6

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Trump’ın seçilmesi halinde piyasalarda yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 7

Geçer, “Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde değer kaybı baskıları olabilir. Özellikle Trump yeniden seçilirse, Türkiye'de dövizle ilgili ciddi dalgalanmalar yaşanabilir.

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Selçuk Geçer zengin olacak yatırım aracını açıkladı: Bunu yapan köşeyi döner 8

Ayrıca, İsrail ile Suriye meselelerinde ve S-400 konusunda uzlaşma sağlanması durumunda Trump'ın hemen harekete geçeceğini düşünüyorum. Bu durum, dolara ve ekonomiye büyük etki yapacaktır. Trump, geçmişte de benzer adımlar atmıştı” dedi.

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