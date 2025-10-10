Selçuk Geçer’den altın ve gümüşte rekor tahmin

Geçer, gümüşün altından daha hızlı yükseleceğini ve 140 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngörerek, “Önümüzdeki dönemde faizlerin inmesiyle birlikte sanayide de, üretimde de, ihracat ve ithalatta da, dış ticarette de ciddi hareketlilikler görmeye başlayacağız. Ve bütün bunlar gümüşe olan eğilimin altından daha fazla olmasını beraberinde getirecek. Gümüşün arzı, talebi yeterince karşılayamayacak. Zaten karşılayamıyor. Daha da fazla karşılayamaz hale getirecek. Ve aynı zamanda gidecek yolun altına göre daha fazla olması nedeniyle gümüş altından daha fazla ve daha hızlı bir şekilde, daha agresif bir şekilde yükselecek. Onun için 140 dolar seviyelerini işaret ediyoruz. Velhasıl altın, gümüş ve diğer değerli madenlerde ciddi hareketlilikler göreceğimiz bir döneme girmiş durumdayız” dedi.