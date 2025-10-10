Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihi yükselişi değerlendirdi. Altının ons fiyatı 4.060 dolara ulaşırken, gümüş 50 dolar seviyesini gördü. Geçer, enflasyon bazlı hesaplamalara göre gümüşün 140–150 dolara kadar çıkabileceğini, altının ise 6.000 dolara doğru ilerlediğini belirtti.
Selçuk Geçer’den altın ve gümüşte rekor tahmin
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarındaki tarihi yükselişi değerlendirdi. Geçer, küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının politikalarının değerli metaller üzerindeki etkisine dikkat çekti.
GİDECEK YOLU ALTINA GÖRE DAHA FAZLA
Geçer, bu yükselişin temel nedenleri arasında Fed’in faiz indirim süreci, Amerikan hükümetinin kapanması, merkez bankalarının altına olan yoğun talebi ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor.
Geçer, özellikle Çin’in döviz rezervlerini artırarak altın alımına yönelmesi, fiyatları yukarı çeken önemli bir etken olarak gösterilirken gümüşte ise sanayi ve dış ticaretteki hareketlilikle birlikte arzın talebi karşılayamaması, fiyatların daha agresif şekilde yükselmesine neden olacağını belirtti.
Geçer, gümüşün altından daha hızlı yükseleceğini ve 140 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngörerek, “Önümüzdeki dönemde faizlerin inmesiyle birlikte sanayide de, üretimde de, ihracat ve ithalatta da, dış ticarette de ciddi hareketlilikler görmeye başlayacağız. Ve bütün bunlar gümüşe olan eğilimin altından daha fazla olmasını beraberinde getirecek. Gümüşün arzı, talebi yeterince karşılayamayacak. Zaten karşılayamıyor. Daha da fazla karşılayamaz hale getirecek. Ve aynı zamanda gidecek yolun altına göre daha fazla olması nedeniyle gümüş altından daha fazla ve daha hızlı bir şekilde, daha agresif bir şekilde yükselecek. Onun için 140 dolar seviyelerini işaret ediyoruz. Velhasıl altın, gümüş ve diğer değerli madenlerde ciddi hareketlilikler göreceğimiz bir döneme girmiş durumdayız” dedi.
ALTIN BURADAN ALINIR MI?
Geçer, “Bana şu tip sorular geliyor. Altın, 4.000 dolara geldi. Çok yükseldi. Altın buradan alınır mı? Altın buradan alınır ya da alınmaz demeyeceğim arkadaşlar size. Ama şunu söyleyebilirim. Altını almamak için bir sebep yok. Altını satmak için bir sebep yok. Ama altını almak için onlarca sebep var” ifadelerini kullandı.
