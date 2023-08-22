Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı

Altın kriptoya göre daha düşük risk sunuyor. Kriptoda çok sert düşüşler oldu. Şu anda dibin dibinde geziyor. Ne kadar dibe giderse alım yönü ile o kadar avantaj sunacak. 2024-2025'te olağanüstü hareketler olacak. Oyuna büyükler girdi.”