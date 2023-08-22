Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer “Uyarıyorum işte şimdi dikkat” diyerek çok kritik altın ve kripto para tahmini yaptı. Geçer “Ateşle oynayanın eli eninde sonunda yanacak” dedi.
Medyabar'da yer alan bilgilere göre, “Sıkı para politikalarının, gerçekçi para politikalarının ve ekonomi politikalarının İstikrarlı bir şekilde devam edeceğini görmemiz lazım.” diyerek piyasaların nabzını tutan Selçuk Geçer, dolar, kripto ve altın fiyatlamasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
İngiltere'de enflasyon yüzde 6.8'e kadar düştü. Hollanda'da resesyon başladı. Döviz fiyatları tırmanışa geçti. Avrupa ve Amerika'da tekrar talep odaklı bir enflasyon furyası görülebilir.
FED'in faizleri daha da yükseltmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerde daha da agresifleşmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri daha da yukarı tırmandırması anlamına geliyor.
Selçuk Geçer yatırım tavsiyesi bekleyen yatırımcıya kripto ve altın karşılaştırması yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Geçer “Bugünkü fiyatların bile düşük olduğunu düşünüyorum. Kripto paraların, altının ciddi anlamda fırsatlar sunduğunu düşünüyorum.
Altın kriptoya göre daha düşük risk sunuyor. Kriptoda çok sert düşüşler oldu. Şu anda dibin dibinde geziyor. Ne kadar dibe giderse alım yönü ile o kadar avantaj sunacak. 2024-2025'te olağanüstü hareketler olacak. Oyuna büyükler girdi.”
“Küçük yatırımlar yapmak, portföyde her yatırım aracından bir miktar bulundurmak için fırsat zamanları. Ne hemen atlayın ne de fırsatı kaçırın derim. Ancak bugün almadığımız için pişman olacaksınız.”
Amerika'da sanayi üretimi Temmuzda yükseldi. Selçuk Geçer: “İstihdam verilerine bakıldığında Amerika'da işler FED’in istediği gibi gelişmiyor. İşsizlik artmıyor. Talep artıyor.
İnsanlar faiz düşecek diye pozisyon alırken enflasyon yukarı yönlü yükselişini sürdürüyor. Son dönemde en çok konuta olan talep arttı. Temmuz başında konut alımı daha da arttı.”
Avrupa ve Asya ekonomisinde başlayan küresel krize değinen Geçer ileride olabilecekleri şu sözlerle ifade etti: “Avrupa ve Amerika’da talep odaklı enflasyon dönemine girilebilir.
Piyasalar daralır. Resesyona girer. Türkiye'nin ihracat anlamında işi zorlaşır. İthalat anlamında yapılacak bir şey bulunmuyor. Önlem alınmadığı için de karaborsa ortamı oluşabilir.”