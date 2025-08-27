Selçuk Geçer’den dudak uçuklatan gram altın tahmini

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Geçer, ABD’de Donald Trump’ın siyasi çıkışlarının ve Fed’e yönelik müdahalelerinin küresel piyasalarda belirsizlik yarattığını, bunun da altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın güvercin mesajları ve Eylül ayında beklenen faiz indirimiyle birlikte ons altının 3.400 dolar seviyesine yaklaştığını belirten Geçer, 3.500 doların kritik eşik olduğunu vurguladı. Bu seviyenin aşılması halinde 4.000–4.500 dolar aralığının hedeflenebileceğini ifade etti.

Türkiye’de ise dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altının 10.000 TL üzerini görebileceğini belirten Geçer, bu tahminin arkasında durduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Tüm dünyada Trump kargaşası devam ediyor. Trump göreve geldiği günden beri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Zaman zaman Fed'e yükleniyor. Zaman zaman Powel'a yükleniyor. Zaman zaman bir yönetim kurulu üyesi buluyor, ona yükleniyor. Orada işi bittiğinde yurt dışına yöneliyor. Tarifeler açıklaması yapıyor. Rusya Ukrayna meselesinde bir taraf oluyor. İran'la karşı karşıya geliyor. İsrail'in tarafını tutuyor ve bu şekilde çarşıyı bir şekilde karıştırıyor. Piyasaları ve ekonomiyi karıştıracak mutlaka bir bahane buluyor. Öyle ya da böyle istediklerinde yapıyor ya da yaptırıyor. Çünkü Amerika açık ara askeri alanda da, ekonomik alanda da, sanayi alanında da, teknoloji alanında da dünyanın en büyük gücü.

ALTININ YÜKSELİŞİ ADIM ADIM DEVAM EDİYOR

Her ne kadar Çin Amerika'yı yakalayacak, geçecek desek de sadece dolarla bakıldığında yani doların rezerv para özelliğine bakıldığında Amerika'nın gücünün hala çok sağlam bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Trump, Fed ile yine kavgaya tutuşmaya başladı. Özellikle Lisa Cook üzerinden bazı iddialar vardı Trump Fed yöneticisi Lisa Cook'u istifaya davet ediyordu. Lisa Cook istifa etmiyordu. O zaman sen madem istifa etmiyorsun ben seni görevden alırım dedi ve aldı. Şimdi Fed'in bağımsızlığı tartışılıyor. Fed'in bağımsızlığının tartışıldığı aynı zamanda da Powell'ın verdiği güvercin mesajlarla faiz indirimlerinin Eylül'de neredeyse kesinleştiği bir ortamda altının yükselişi adım adım devam ediyor. Ons altın 3.400 doların hemen kıyısına geldi. 3.500 dolar kritik seviye. Oranın da kırılmasıyla birlikte 4.000-4.500 dolar seviyelerini beklediğimizi, Türkiye'de de doların yükselmesiyle birlikte 10.000 liraların üzerini beklediğimizi de defalarca söylemiştik. Hala onun arkasında durmaya devam ediyoruz.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.