Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı

Dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunan ve bu nedenle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye yeni haftaya enflasyon rakamları ile uyandı. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyordu. TÜİK'in bugün yaptığı enflasyon açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.

ENAG'IN VERİLERİNE GÖRE ENFLASYON YÜZDE 200 SINIRINA YAKLAŞTI

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2022 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186,27, yılın başından itibaren ise yüzde 101,63 olarak gerçekleşti. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, 3 aya dikkat çekti.

Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı" değerlendirmesini yaptı.

Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk Geçer, "Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" dedi.

Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, "Yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL’de görürsünüz" yorumunda bulundu.

Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için 'Dolarınızı satmayın' dedi.

Hatırlanacağı gibi Geçer önceki gün de Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini belirterek geçen aydan bu yana yüzde 147'lik bir artış olduğunu söylemiş ve hükümetin doları düşürerek ihracatı arttırmaya çalıştığına işaret ederek bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söylemişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA KORKUNÇ SENARYO

İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen Selçuk Geçer şunları söyledi:

"İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolaysıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor.

Aynı zamanda Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek, "İhracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekli. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu sene de bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez bankasının faiz indirmesinin nedeni buydu." dedi.

DOLAR FIRLAYACAK

Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, "Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda yüzde 100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, "Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. yüzde 100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz." dedi.