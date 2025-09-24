Selçuk İnan'dan Beşiktaş sözleri: 'Benzer yanlarımız var'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ DA İLK 11'İNİ BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Kadro yapılanması ve ideal 11 arayışında Beşiktaş ile benzerlik yaşadıklarını belirten İnan, şunları söyledi:

“Beşiktaş’ın bize benzer yanları var. Onlar da kendi ilk 11’ini bulmaya çalışıyor. Yeni oyuncuları var. Türkiye’de en zor deplasmanlardan birine gidiyoruz. Çok önemli oyunculara sahipler ama biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Son maçtaki kadromuz artık yavaş yavaş istediğim takımı göstermeye başladı.”

“TAKIM SAVUNMASINDA ZAFLARI VAR”

Beşiktaş’ın güçlü yanlarının yanı sıra zaaflarına da hazırlandıklarını dile getiren genç çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın eksiklerini analiz ediyoruz. Takım savunmasında belli zaafları var, bunların üzerine çalışıyoruz. Ancak teknik detaylardan da önemli olan şey cesaretle, inançla oynamak. Oyuncularım gayretli, gol atmak istiyorlar. Antep maçında da net pozisyonlara girdik. Cezalı oyuncularımız dönecek, bu da elimizi güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

“KAFAMDAKİ İLK 11’E YAKLAŞTIK”

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren İnan, “Karol ve Haidara bugün bizimle olmayacak ama sağlık ekibinin kararına göre kadroya katılabilirler. Artık sakatlıklar dışında tüm oyuncularımız hazır. ‘İlk 11’i buldunuz mu?’ derseniz; büyük ölçüde yakaladık. Ahmet Sagat’ın ayrılığı gündeme gelmişti ama olmadı, şu an bizimle ve faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

“TARAFTARLA BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Selçuk İnan taraftarın önemine de bir parantez açarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’de böyle bir destek çok sık görülmez. Taraftarlarımızın sevgisi ve ilgisi bize büyük sorumluluk yüklüyor. En büyük isteğimiz onları galibiyetlerle mutlu etmek. Beşiktaş maçında da yanımızda olacaklarını biliyoruz. Onların desteğiyle daha güçlüyüz. İnşallah onların varlığıyla kazanan taraf biz olacağız.”