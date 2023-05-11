Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var

Antrenörlük deneyimine Kasımpaşa'da başlayıp bekleneni veremeyip İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple çalışmayan Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, projesi olan bir takımla çalışmak istediğini söyledi.

İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları;



-Başlangıçta hedefler koyuyorsunuz, ortak bir yol haritası çizebiliyorsunuz ama bu yolda bazı engeller çıkabiliyor önünüze. Son dönemlerde fikir ayrılıkları çıkmaya başladı. Bu durum her iki tarafa da zarar verebilirdi. Benim bir duruşum ve bakış açım var. Bunu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum, bundan ödün vermek de istemiyorum. Bu ayrılık hem benim için hem de karşı taraf için doğru bir şeydi ve böyle bir karar aldık.

-Görüştüğüm kulüpler var. Sağ olsunlar şu andaki durumumuzu soruyorlar. Amacım önümüzdeki sene bir takımı çalıştırmak. Ama bu önemli bir takım olmalı ya da projeye sahip olmalı. Hemen gel gitler bizi üzüyor ve istediklerimizi yapamıyoruz. Böyle iyi bir takımda, projesi olan bir takımda başlamak isterim.



-Bunu düşünüyoruz. Takımların durumu çok önemli. Herkesi bir araya getirmek kolay olmuyor ama bunun üzerinde bir planımız var. Bunu konuşuyoruz. Böyle bir şey gerçekleşirse ben de çok mutlu olurum. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Bir Hataylı olarak memleketim için ne gerekiyorsa yapıyorum ve bundan sonrasında da yapmaya hazırım. Ama bu bizim için kolay bir süreç değil. Dolayısıyla elimizi deprem bölgesinin üzerinden çekmeyelim. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapalım ve unutmayalım. (AA)