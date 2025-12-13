Bu sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor'da gözler devre arasında yapılacak olan transferlere çevrildi. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Körfez ekibi, Fenerbahçe'de adeta unutulan Emre Mor'u istiyor.

KOCAELİSPOR EMRE MOR'U İSTİYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre: Kocaelispor, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir resmi maça çıkamayan 28 yaşındaki kanat oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Çıkan haberde, Emre Mor'un Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılmadan önce Başkent ekibi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak, Demirel'in ayrılığı sonrası bu transferin iptal olduğu aktarıldı.