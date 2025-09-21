Selçuk İnan'ın yüzü gülmüyor! Kocaelispor yine 3 puana ulaşamadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

9. dakikadaki Kocaelispor atağında sol kanattan Show'un ortasında ceza sahası içinde savunmanın arkasına hareketlenen Petkovic topa dokundu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

14. dakikada Keita'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün şutunda, Rizespor kalecisi Fofana topu kornere çeldi.

45. dakikada Churlinov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Smolcic iyi yükselerek topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOLLER UZATMALARDA GELDİ

45+1. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sowe'un pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45+8. dakikada VAR (video yardımcı hakem) sisteminden gelen uyarının ardından pozisyonu kenarda izleyen hakem Ümit Öztürk, Dijksteel'in şutunda ceza sahasındaki Hojer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

45+13. dakikada Petkovic, penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

54. dakikada Keita'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kurtardı.

72. dakikada Papanikolaou'nun ceza sahası dışından çok sert şutunda kaleci Jovanovic topu güçlükle kornere çeldi.

Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Kocaelispor ise puanını 2'ye çıkardı.