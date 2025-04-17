Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanmasına avukatlardan sert tepki

8 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kozağaçlı, dün akşam tahliye edilmiş, ancak savcılık itirazının kabul edilmesi üzerine bugün yeniden cezaevine gönderildi.

"KEYFİ KARARLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Protestoda yapılan açıklamada, "Dün onu serbest bırakan hakimlik, çeşitli bahanelerle yeniden Selçuk Kozağaçlı'nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasına karar verdi. Bu keyfi kararlarınıza geçit vermiyoruz" denildi.

"ARKASINDA SİYASİ SAİKLER VAR"

Avukatlar, "Biz hepsinin arkasında siyasi saikler olduğunu biliyoruz. Nasıl talimatlı bir şekilde gözaltılar yaptıklarını biz canlı canlı izledik. Selçuk ağabeyi, tüm tutsak arkadaşlarımızı alacağız" ifadelerini kullandı.

ÇHD'DEN SERT AÇIKLAMA

Çağdaş Hukukçular Derneği, "Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesi'ne gönderildi. Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

"BİZE BÖYLE DAVRANMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eylemde, "Bize böyle davranmalarına izin vermeyeceğiz. Selçuk Kozağaçlı'ya özgürlük" yazılı pankart açıldı. Avukatlar, kararı protesto etmek için alanda sloganlar attı.