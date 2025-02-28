Selçuk Özdağ AKP’nin yüz karasını açıkladı

Yeniçağ TV’de konuğum olan Yeni Yol meclis grup başkan vekili ve Gelecek Partisi Muğla milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ AKP’den neden ayrıldıklarını çok açık ve çarpıcı sözlerle anlattı.

Soru: Parti değiştirmeler gündemde siz neden AKP’den ayrıldınız?

Özdağ: Sayın Ahmet Davutoğlu AKP Genel başkanı iken ben genel başkan yardımcılığı yaptım.

Sayın Erdoğan’ın arkalarında olduğu kumpas ekibi Davutoğlu'na ve bize karşı parti içi darbe yaptı. Bizi ihraç ettiler.

Soru: Suçunuz neydi?

Özdağ: Biz siyasi ahlak yasası çıkartmak istedik.

Yolsuzluğu önleme yasası çıkartmak istedik.

İmar yasası rant yasası idi düzeltmek için imar yasası çıkartmak istedik.

Soru: Rant çarkı nasıl dönüyor?

Özdağ: İyileri tenzih ederiz. Belediye başkanları ile anlaşarak bir tarla alıyorlar ardından imar geçiriliyor

Parsel, parsel alıyorlar büyük, büyük alıyorlar ve burada bir gecede imar geçiyor ve emsal zengini oluyorlar.

Emsal; Yani oraya 20 daire yapılacaksa 200 daire yapılıyor. 200 ise 2.000 daire yapılıyor yani bir koyup 500 alıyorlar, 1000 alıyorlar

Buna da engel olmak istedik, bu yasaları çıkarmak istedik.

Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasına rağmen AK Partinin iç işlerine karışarak grup başkan vekilini arayarak bu yasaları, “biz il ve ilçe başkanı bulamayız” diye engelledi.

Ahmet Davutoğlu Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı Ayhan Sefer Üstün, Selim Temurci Nedim Yamalı bizi ihraç ettiler.

Soru: Yamalı ile Serap Yazıcı AKP’ye neden transfer oldular.

Özdağ: Sayın Erdoğan, yeniden seçilebilmek için Hüda Parla flört ediyorlar Büyük Birlik Partisi ile görüşüyorlar, Yeniden Refah Partisi ile Anavatan Partisi ile görüşüyor. Şimdi ise milletvekili transferler yapıyor.

Milletvekili transferine gerek yok kardeşim. Eğer sen cumhurbaşkanlığını hak ediyorsan sen bu ülkeyi zengin yapmışsan sen enflasyonu tek haneli rakamlara

indiriyorsan sen Türk milletini zengin ve özgür yapıyorsan böyle kıvranmana gerek yok ki.

Seni millet zaten % 65 le 70'le seçer.

Ama sen Türkiye'yi fakirleştirdin sen ekonomisi dibe vurmuş bir Türkiye'yi inşa ediyorsun sen 70 milyonunun parasını alıp 15 milyona veriyorsun.

Erdoğan milletvekili transferleriyle yapmış oldukları bu yolsuzlukları hırsızlıkları yoksulluğu ve yasakları yalanlarla algılarla örtmek istiyor.

Bu transferler çözüm değildir Sayın Erdoğan'ın yakalarına takmış olduğu birer aksesuardır.

Soru: Mecliste 400’ü aşmak için mi milletvekili transfer ediyor Erdoğan?

Özdağ: Erdoğan iktidarı bırakmak istemez. Baktı ki anketlere kaybedecek parlamenter rejime geçmeye bile evet der.

Soru: Neden bırakmak istemez?

Özdağ: İktidar tatlı ve bagajları var. Anayasa değişikliğine ihtiyaçları var. Mecliste 360'a ve 400'e ihtiyaçları var.

Anayasayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AHİM kararlarını uyguluyor mu? Uygulamıyor.

Sayın Erdoğan bundan sonra geri adım atmaz.

AKP milletvekilleri hepsi birer aksesuardır. Bunlara da bir görev veriyor MKYK üyeliği veriyor.

Eskiden Sayın Cemil Çiçek söylüyordu Sayın Bülent Arınç söylüyordu Sayın Abdülkadir Aksu söylüyordu.

Türkiye hukuki bir enkaz içinde her şey tepe taklak olmuş durumda.