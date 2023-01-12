﻿Selçuk Özdağ'dan Cumhur İttifakı'na çok ilginç tepki

Önce şu hatırlatmayı tekrar yapayım.

10 Ocak 2021:

Selçuk Özdağ beni ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kendi sözlerini tekrarlayarak eleştirdi ki ben de bunları 13 Ocak 2021'de Yeniçağ'da yazdım.

15 Ocak 2021 günü Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Özdağ'a Ankara Ülkü Ocakları eğitim sorumlusu ve 4 kişi demir çubuklarla saldırdılar.

Başından elinden yaralandı, ölümden döndü, açılan dava devam ediyor.

Aynı gün öğle saatinde Özdağ'a geçmiş olsun diye gitmek ve alışveriş yapmak için evden çıkınca 3 kişi arkamdan kalleşçe saldırıp boynuma odunla vurdular.

Pazar arabası ile kendilerini kovaladım kaçtılar. Aracı kullanan ve Ankara Ülkü Ocakları il sekreteri olan kişi büyük bir hızla öldürmek kastı ile üzerime sürdü. Son anda kenara doğru kaçtım sağ arkamdan çarptı. Ölümden döndüm. Açılan dava devam ediyor.

10 Ocak 2022:

Selçuk Özdağ tüm medya kuruluş temsilcilerine yaptığı gibi yine ziyaretime geldi.

Sordum: Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasanın 101. Maddesinin ikinci fıkrasına göre 3. Kez adaylık başvurusu yapması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun kabul eder anayasa çiğnenirse ne yapacaksınız?

Özdağ özetle dedi ki;

- "Diyelim ki kabul etti, itiraz ederiz, reddedilirse anayasayı çiğnediklerini afişe ederiz. Sokağa çıkamazlar…"

YSK'yı eleştiren bu demeç sonucu yine birlikte ifade verdik Özdağ hakkında açılan soruşturmada cumhuriyet savcısı "takipsizlik" kararı verdi.

Eyvah dedim 10 Ocak 2023'te Özdağ ve heyeti yine ziyaretime gelecek.

Ve 10 Ocak 2023:

"Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ziyaretime çok ilginç bir tepki eylemi ile geldi.

Gerçekten çok şaşırdım.

Ağzı, gözü ve kulaklarını siyah maske ile kapatan Özdağ kapıdan girince odanın ortasındaki sehpaya takılmasın diye yol tarifi yaptım ve el sıkıştık.

Özdağ dedi ki;

- "Sayın Uğuroğlu ben size ucube Tek Adam Rejiminin mucitleri olan AKP ve MHP'nin oluşturduğu cumhur ittifakının istediği siyasetçi modeli ile geldim.

Yaptıkları yolsuzlukları, usulsüzlükleri, liyakatsiz atamaları, siyasi yargı kararlarını, özgür medyaya yaptıkları baskıyı, yağdırdıkları cezaları, askıya alınan ifade özgürlüğünü, yasama, yürütme ve yargının tek kişide toplanmasını, meclisin etkisizleştirilmesini, siyasi suikastları, siyasetçilere verilen siyasi yasakları, milleti ötekileştirmelerini ve anayasayı çiğnemelerini;

Biz siyasetçiler görmesin, duymasın ve konuşmasın istiyorlar.

Sadece siyasetçilere değil özgür gazetecilere de aydınlara da saldırıyorlar, haklarında olur olmaz siyasi davalar açıp sindirmeye, korkutmaya, susturmaya, yazdırmamaya çalışıyorlar.

Onlar muhalefete hakaretler yağdırıyorlar ama onlara asla aynı üslupla yanıt vermez işte böyle protesto ederiz..."

Sordum: Sayın Özdağ bu vahim tespitiniz ortaya koyduğunuz maskeleriniz gibi kapkara tablo sonlanacak mı?

Özdağ dedi ki;

- "Evet sonlanması için 6'lı masayı oluşturdu 6 değişik partinin 6 lideri. Bu ay sonu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı, daha sonra da 13. Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

11 aydır yıkılamayan bu birlikteliğin hedefi tam ve eksiksiz özgürlük içeren güçlendirilmiş parlamenter rejim çerçevesinde milletin layık olduğu batıdan daha ileri standartlarda demokrasidir.

13. cumhurbaşkanı millet iradesine saygılı, devletimizin gücünü ortaya koyan, kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde meclisin üstülüğünü tekrar tesis eden, milleti bölmeyip kucaklayan, terörü sonlandıran, medya özgürlüğünü sağlayan kişilerin anayasal hakları olan ifade ve toplantı yürüyüş haklarını gasp etmeyen, ülkemizde hukuku ve adaleti tesis edecek kişi olacaktır.

Şunu da vurgulamak isterim ki ekonomik kriz başta ülkemizin tüm sorunları çok kısa sürede çözüm bulacaktır."

Değerli okurlarım,

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle beni mesaj fırtınasına tuttunuz.

Hepinize kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Bu akşam saat 21.00'de Flash Haber Televizyonunda konuklarımla Türkiye'deki siyasi suikastları konuşacağız.

Uğur Mumcu'dan, Muhsin Yazıcıoğlu'na, Prof. Dr. Muammer Aksoy'dan Sinan Ateş'e Necip Hablemitoğlu'ndan Prof. Dr. Bahriye Üçok'a, Hrant Dink'ten Andrey Karlov'a kadar siyasi suikastlar…

Tetikçilerin arkalarındaki karanlık güçler neden hiç aydınlatılamıyor?

Konuklarım: Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı Avukat Kemal Yavuz, eski bakan Fikri Sağlar, Yeniçağ Yazarı Selcan Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu