Selçuk Şahin Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin orta sahasında 12 yıl boyunca top koşturan, son olarak Başakşehir'de Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Selçuk Şahin'in açıklamaları;

-Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre Belözoğlu ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim.

-Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday…

-İsmail Hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu, bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim.