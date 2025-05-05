Selçuk Tengioğlu için Başsavcılık'tan iki talep! Özgür Özel'e saldırmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu için MASAK ve HTS raporlarını istedi.

Dün Sırrı Sürreyya Önder’in cenazesinin ardından çıkışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı gerçekleşmişti. Yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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MASAK VE HTS RAPORLARINI TALEP ETTİ

Soruşturma kapsamında Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatılmıştı. Emniyet birimleri, soruşturma dosyasına gelecek MASAK ve HTS raporlarının ardından savcılık talimatıyla yeni talepler olacak. Başsavcılık, Selçuk Tengioğlu için MASAK ve HTS raporlarını talep etti. Tengioğlu'nun hesap hareketleri incelenecek.

CİNAYET GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından saldırganın geçmişi ortaya çıkmıştı. Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ve bu nedenle cezaevine girdiği belirlendi. Yaklaşık 16 yıl cezaevinde kalan Tengioğlu’nun daha sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı tespit edildi.