YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Selçuklu Bulvarı ile Acem Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan68 plakalı E.A (18) yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre yolun aniden yayalar tarafından kullanılmak istenmesi üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan S.A. (39) kazada yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.