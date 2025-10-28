YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da Selçuklu Bulvarı ile Ereğli Mahallesi kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, kavşak kesişiminde henüz belirlenemeyen bir nedenle üç araç birbirine çarptı. Kazaya karışan sürücülerden 06abl plakalı otomobil sürücüsü M.D. (31) ve 33aas... plakalı otomobil sürücüsü E.E. (30) ile diğer araç sürücüsü büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi. 2 maddi hasarlı otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kısa süreliğine aksayan trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.