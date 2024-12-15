Selda Bağcan hakkındaki haberlere isyan etti

Kaynak: Magazinsortie
Selda Bağcan hakkındaki haberlere isyan etti

Ünlü sanatçı Selda Bağcan hakkında çıkan sağlık durumuna ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı Selda Bağcan, hakkında çıkan "yoğun bakıma alındı" iddialarına isyan etti.

Bağcan, kendisi hakkında çıkarılan "Selda Bağcan entübe edildi" şekildeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

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Selda Bağcan, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"El insaf. Yalan haberlerin beni üzüyor. Düzeltilmesini istiyorum. Şu anda Hollanda'dayız. 15 Aralık 2024'te Utrceht'de konserim var."

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