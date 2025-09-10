Selda Bağcan'dan 'koltuk' göndermesi! Sözleri olay oldu

Festivalde sahne alan Selda Bağcan dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Bağcan'ın konserindeki ince 'koltuk' göndermesi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark'ta düzenlenen Çim Konserleri, 94. fuarın en yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Çim Konserleri’nin dokuzuncu gününde usta sanatçı Selda Bağcan sahne aldı. Usta isim “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi eserleriyle dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

“KOLTUKTAN KALKMASI NE KADAR DA ZORMUŞ”

Selda Bağcan konserinde 'Yuh yuh' şarkısını söylemek için ayağa kalktığı esnada “Koltuktan kalkması ne kadar da zormuş!” diyerek ince bir gönderme yaptı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Selda Bağcan'ın İzmir konserindeki bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.