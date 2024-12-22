Selde mahsur kalan köpek böyle kurtarıldı

Görüntülerde bir vatandaşların akıntıya rağmen beline bağladığı ip yardımıyla köpeğin bulunduğu barakaya gittiği ve bir süre sonra köpeği bulunduğu yerden çıkarttığı görüldü. Görüntülerde beline bağladığı ip ile köpeği kurmaya çalışan vatandaş, "İşyerinde çalışıyordum, komşular video attılar. Kafesin yarıya kadar su içindeki halini görünce işyerinden geldim. Geçer mi diye biraz bekledik. Birkaç yeri aradık, gelen giden olmadı. Sağ olsunlar komşularımla girdik köpeği alıp çıkardık. Buralar berbattı. Arabalar dizilmişti, bizim arabalar, üst taraftaki komşuların arabaları, burası hep araba dolmuştu. Birkaç aracı kendi imkanlarımızla çıkardık, kalanına da jandarma geldi, onlar çıkardı" dedi.

"İP BAĞLAYIP KÖPEĞİ ÇIKARDIK"

Gülsüm Toklu isimli vatandaş ise yaşanan o anları "Dün birden yağmur bastırdı. Benim balkonun giderinden bile su çıktı. Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biride buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı. Çünkü her yerden sular fışkırıyor, evin içine sular geliyor. Balkondaki giderlerden bile su fışkırıyor.

Nasıl anlatılır ki, rabbim bir daha göstermesin" sözleriyle anlattı. İşyerinde çalışırken eşinin kendisini araması ile durumdan haberdar olduğunu belirten Raşit Taş, "Dün Manavgat'ı sel bastı. İşyerindeydim, eşim aradı, evin önüne birden sel geldiğini söyledi. Acele ile işyerinden çıktığımızda çarşıda kilitlenmiş durumdaydı. O telaşla gelirken ufak bir kaza atlattık. Evin önüne geldiğimde tavuk kümesleri, köpek kulübesi sular altında kalmıştı. Sonradan toparlamaya çalıştılar, ama ortalık bu halde" ifadelerini kullandı.