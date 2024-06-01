Sele kapılan kadını taksici kurtardı

Amasya’da gün sağanak sonrası sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bir kadın sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı. 50’li yaşlardaki kadın ölümle burun buruna gelmişken son anda kurtarıldu.
Oradan geçen 23 yaşındaki taksici Tahsin Aydın kadını fark ederek taksinin içine aldı.
Yaşananları anlatan Aydın, “Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum” ifadelerini kullandı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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