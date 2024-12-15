Selefi kültürden demokrasi beklemek!

Hiç bir yalan sonsuza kadar sürmez, gerçek er geç galip gelir. Suriye’de olup bitenler de öyle. Bugün devrimi alkışlıyoruz diyenler aslında HTŞ’nin zihniyetini alkışlıyor. Zamanında kisvesinden dolayı Lavrens’i de alkışlamışlardı. Şekilcilik neredeyse dinimiz oldu. Siyasette kazanmak uğruna yalan söylemekten imtina etmiyoruz. Oradan buradan çalınmış fotoğrafları paylaşıp Suriyeliler gidiyor diye paylaşım yapıyorlar. X’te bir vatandaş işçilerim gitti, kimi çalıştıracağım diye güya sığınmacılar gitsin diyenlere nazire yapıyordu. Tabii yalan olduğunu söylemeye gerek yok. Söz konusu partim ve liderimse yalan ve iftira bir teferruattır.

Suriye, çoğulcu demokrat bir ülke olacakmış… Öyle diyorlar. Vahiy gelmiş gibi her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkıyorlar. (Neyse ki bir daha vahiy gelmeyecek yoksa her gün bize vahiy geldi diye karşımıza çıkarlardı.) Onlarca halkı Müslüman ülke var, hangisinde demokrasi var? Mısır’da mı, Arabistan’da mı, BAE’de mi, Tunus’ta mı, hangisinde? Daha geçen gün medyaya bir haber düşmüştü, Katar’da bir daha seçim olmayacakmış? Seçim olanlarda da, seçimler bir gösteriden ibaret, nedense seçilen hep oyların yüzde yüzünü veya biraz mütevazı olanlar yüzde doksan dokuzunu alıyor. Hiç aşağı düşmüyorlar. Bir defa seçilen ölene kadar seçim kazanmaya devam ediyor. İktidarlar ancak ölüm veya ayaklanmalarla değişebiliyor. Şimdi hiç bir demokrasi tecrübesi olmayan bu Suriye’den bu parçalı yapıyla demokrasi bekliyoruz. Hem de bir örgütten! Örgüt kafası, çoğulcu değil tekçi bir kafadır, ne PKK’dan ne de HTŞ’den demokrasi çıkar. Çıksa çıksa Taliban gibi bir “benden olmayan, kâfirdir” düzeni çıkar.

HTŞ’yi alkışlayanlar ne İslam’ı, ne de dünyayı biliyorlar. İslam, bir siyasi düzen emretmemiştir. Ama onun prensiplerine en yakın düzen insanların iradesinin baskı altına alınmadığı demokratik nizamdır. En uzağı ise tek adam düzenidir. HTŞ yerleştikçe dişini gösterecek, Taliban’laşan Suriye’den yeni göç dalgaları gelecektir. Bu bir kehanet değil bir analiz. Bekleyin görün, umarım yanılırım.