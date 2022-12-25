“Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz” açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel açıklamalarda bulundu. Konuya açıklık getiren Selen Görgüzel Arnavutköy’de gittiği bir mekan çıkışında konuştu. Peki, Selen Görgüzel asgari ücret için ne dedi? Selen Görgüzel kimdir?

“Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz” açıklamasıyla gündem olan Selen Görgüzel yanlış anlaşıldığını söyledi. Selen Görgüzel önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekânda annesi Selma Yetiş’in doğum gününü kutladı.

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel, asgari ücret hakkında tartışma yaratan sözleriyle ilgili şunları söyledi:

“Tamamen yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim ama tam ifade edemedim sanırım. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden özür dilerim. Bizim icra ettiğimiz meslek icabı yaptığımız harcamalar, yatırımlar, koşturmalar ve bunun telaşı içerisinde benim yanımda olacak insan üzülebilir diye söyledim bunları. Yoksa gönül bu; bırakın asgari ücretliyi, hiç işi olmayan biri bile gönlümü çalabilir.”

SELEN GÖRGÜZEL ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEMİŞTİ?

Selen Görgüzel, ‘asgari ücretli sevgiliniz olur mu?’ sorusuna:

“Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda’’ şeklinde yanıt vermişti. Selen Görgüzel’in bu çıkışı sonrasında sosyal medyada gündem oldu.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışan Selen Görgüzel, eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.

Selen Görgüzel: Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Eski eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel, 2017 yılının yaz sezonunda ise ekranların sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı.