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Selen Görgüzel'den tartışma yaratacak sözler: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz duyguları rencide olur

Şarkıcı Selen Görgüzel "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" ve "Asgari ücretle çalışan biriyle sevgili olur musunuz?" sorularını cevapladı. Görgüzel'in verdiği cevap yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:14
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Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz duyguları rencide olur!

Selen Görgüzel'den tartışma yaratacak sözler: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz duyguları rencide olur
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Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

"DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 43 yaşındaki Görgüzel, “Asgari ücretli sevgiliniz olur mu” sorusuna “Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda.” diye cevap verdi. 

"ŞOV YAPAN ERKEK MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Açıklamalarına devam eden Görgüzel, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, iyi hissettiren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı.
 

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