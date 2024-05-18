Selen hemşirenin sır ölümünde flaş gelişme! Hastane odasında ölü bulunmuştu

Hemşire Bilgin, hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitmiş ve bir odada ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, yoğun bakım doktoru Fatih A. ilk olarak bilgisine başvuruldu ve daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

HASTALARI UYUTMAK İÇİN KULLANILAN İLAÇ

İddialara göre, Selen Bilgin’in koluna ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edilmişti. Aile, bu ilacın doktor tarafından enjekte edildiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor bu iddiaları reddetti.

DOKTOR ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Cumhuriyet Savcısı, doktor Fatih A.'yı “olası kastla kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Ancak mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen doktor Fatih A.'yı adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ ‘TUTUKLANSIN’ DEDİ

Son olarak, savcılık doktor Fatih A.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu ve doktorun tutuklanmasını talep etti.

DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Doktor Fatih A.'nın ifadesine göre, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve olay gecesi Selen’in baş ağrısı olduğunu ve ilaç almak istediğini söyledi.

AĞRI KESİCİ ENJEKTE ETMİŞ

“Sana ağrı kesici ilaç verdim” dediğini iddia eden doktor Fatih A., yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını ve ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü, ardından koluna enjekte ettiğini belirtti.

“KAYIT AÇMAM LAZIM”

Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen ile bir telefon görüşmesi daha olduğunu ve kendisine “Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım” dediğini söyledi.

“2-3 GÜNDÜR UYKUSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Selen’in kendisine 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini belirten doktor Fatih A., uyuya kaldıklarını ve uyandığında Selen’i hareketsiz bulduğunu iddia etti. Selen’in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen doktor Fatih A., Selen’in yoğun bakım hemşiresi olduğunu ve bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini ileri sürdü.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDE ÇIKTI

Yapılan çalışmada, kayıp olduğu belirtilen enjektör odanın çekmecesinde bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Hayatını kaybeden Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacın ampulü doktor Fatih A.'nın cebinde çıkmıştı.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Ayrıca bulunan enjektör üzerinde parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi. Selen Bilgin’in ölüm nedeni, Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunda ortaya çıkacak.

AKILLARI AYŞE KARAMAN’I GETİRDİ

Bu olay, 5 yıl önce Ankara’da yaşanan Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümünü hatırlattı. Ayşe Karaman da hayatını kaybeden Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacı almıştı. Ayşe Karaman’ın sevgilisi olduğu belirtilen doktor Özgür T. hakkında ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açıldı ve görülen davada doktor Özgür T. ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYŞE İLE BENZER FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İkisi de 5 yıl arayla hayatlarını kaybeden Ayşe Karaman (25) ve Selen Bilgin'in (24) benzer pozları vererek çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yürekleri dağladı.