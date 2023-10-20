Selen adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Selen isminin anlamını araştırıyor. Peki, Selen ne demek? Selen isminin anlamı nedir?
SELEN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Selen ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ses, gürültü
- Çevre, yakın yer.
- Varlık, bolluk.
- Dağ eteği
- Duruş, tavır.
SELEN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Selen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Selen adını koymak caizdir.