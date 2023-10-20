Selen ne demek? Selen isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Selen de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Rüveyda ne demek? Rüveyda isminin anlamı nedir?