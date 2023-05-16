Selena dizisinin oyuncusu Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. O artık 31 yaşında

'Selena' dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Selena dizisinin oyuncusu Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı. O artık 31 yaşında

Selena dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı.

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Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı bir döneme damga vuran Selena dizisinde 'Selin' karakterini canlandıran Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

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Tek diziyle şöhreti yakalayan Demirci, sürpriz bir kararla oyunculuğa ara verip eğitimi için Amerika'nın yolunu tutmuştu.

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Uzun zamandır Haber alınamayan Demirci, Türkiye'ye döndü.

Bir döneme damga vuran oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Şimdi 31 yaşında olan Demirci’yi görenler ‘Yıllar sizi teğet geçmiş, aynısınız’, ‘Anılarım canlandı’ şeklinde yorumlarda bulundular.

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