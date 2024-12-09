Selena Gomez telaffuzuna yönelik eleştirilere cevap verdi

Selena Gomez, Jacques Audiard’ın yönettiği “Emilia Pérez” filmindeki performansı nedeniyle, Eugenio Derbez’in hedefindeydi. Derbez, Gaby Meza’nın sunduğu ve sonrasında yayından kaldırılan “Hablando de Cine” podcast’inde, Gomez’in İspanyolca becerilerini “savunulamaz” olarak niteledi.

Derbez, filmi izlerken diğer izleyicilerle şaşkınlıklarını paylaştığını belirtti: “Selena’nın olduğu sahnelerde birbirimize bakıp, ‘Bu da ne?’ dedik.” Meza ise Gomez’in çabasını takdir ettiğini ifade ederken, dil konusunda oyuncunun eksik kaldığını vurguladı: “Selena yetenekli bir oyuncu, ancak İspanyolca ana dili olmadığı gibi beşinci dili bile değil.”

GOMEZ’DEN SAYGILI YANIT

Selena Gomez, TikTok’ta bir podcast klibine yorum yaparak eleştirilere yanıt verdi: “Nereden geldiğinizi anlıyorum. Zamanım kısıtlıydı, elimden gelenin en iyisini yaptım. Ancak bu, bu filme ne kadar emek ve yürek koyduğumu değiştirmez.”

32 yaşındaki yıldız, İspanyolca ve İngilizce konuştuğu filmde, Cannes Film Festivali’nde ayakta alkışlanmıştı. Filmde Zoe Saldana ile birlikte başrol oynayan Gomez, performansı ve filmi sahiplenme noktasında kararlılığını korudu.

DERBEZ’DEN ÖZÜR

Eleştirilerinin ardından Derbez, TikTok üzerinden bir açıklama yaparak Gomez’den özür diledi: “Düşüncesizce yaptığım yorumlar, savunulamaz ve benim değerlerime tamamen aykırı. Birbirimizi desteklememiz gerekirken yanlış yaptım ve Selena’ya hayranlık duyuyorum.”

Ayrıca filmi “ilginç bir deney” olarak tanımlayan Derbez, kültür ve dil eksikliklerinin projeye yansıdığını dile getirdi. Ancak özür mesajında, “‘Emilia Pérez’ kutlanmayı hak ediyor, düşüncesiz yorumlarım bunu gölgelememeli,” diyerek hatasını kabul etti.

“EMİLİA PÉREZ” TARTIŞMALARI

Jacques Audiard’ın yönettiği ve Meksika kültürünü merkeze alan bu film, hem farklı dillerin hem de kültürlerin bir araya getirildiği bir proje. Derbez’in açıklamaları filmin bu yönünü tartışmaya açarken, Gomez’in azmi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Film, sinemaseverlere kültürel sınırların ötesine geçen bir deneyim sunma amacını taşıyor.

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