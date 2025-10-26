Sanat camiasından dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlülerin akın ettiği düğünü ile magazin gündemini uzun süre meşgul eden Selena Gomez’den hayranlarını şaşkına çeviren bir paylaşım geldi.

Güzelliği ve doğal görünümüyle beğeni toplayan sanatçı yeni paylaşımıyla kafa karışıklığına sebebiyet verirken, sert eleştirilerinde hedefi oldu.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Paylaştığı görselde Gomez’in, özellikle çenesinin sivriliği ve yanaklarındaki dolgunluk dikkat çekerken "Estetik mi oldu?" soruları akıllara geldi.Payaşımın hemen ardından takipçi kitlesinden “Selena’ya ne olmuş böyle?”, “Balmumu heykeline dönmüş” tepkileri geldi.