Selena Gomez'den milyon dolarlık düğün!2 gün sürmesi planlanıyor

Kaynak: Daily Mail
Selena Gomez'den milyon dolarlık düğün!2 gün sürmesi planlanıyor

Bir dönem Justin Bieber ile olan çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminde sık sık tartışma yaratan Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Görkemli olacağı öngörülen düğün için hazırlıklar sürüyor. Çiftin düğünü, Los Angeles’taki 35 milyon dolarlık lüks malikânelerinde gerçekleşecek.

Daily Mail'de yer alan habere göre Selena Gomez ve Benny Blanco, bu yıl Eylül ayında Kaliforniya, Montecito'da dillere destan olacak iki günlük bir düğünle hayatlarını birleştirecek.

Düğünün ikilinin dini ve geleneksel yapılarını da yansıtması bekleniyor başka bir deyişle hem Gomez'in Hristiyan yetiştirilme tarzını hem de Blanco'nun Yahudi mirasını içeren kişiye özel yeminler, geleneksel hora dansı ve çörek ekmeği gibi unsurları düğündeki temayı oluşturacak.

35 MİLYON DOLARLIK MALİKANE

Resmi bir tarih henüz belirlenmese de çift, samimi ve kişiselleştirilmiş bir kutlama hedefleyerek töreni 35 milyon dolarlık Los Angeles malikanelerinde düzenlemeyi düşünüyor.

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