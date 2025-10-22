2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisi, üç sezon sürerek izleyicileri büyülemişti.

Sinem Kobal, Gizem Güven, Cansu Demirci, Hazal Kadak ve Hazal Şenel gibi genç yeteneklerin rol aldığı yapım, finaline rağmen yıllarca unutulmadı.

Dizide 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Hazal Şenel, yeteneğiyle iz bırakmıştı. Bir dönem gözlerden uzak kalan oyuncu, şimdi bambaşka bir alanda parlıyor.

33 yaşındaki yıldız, oyunculuk serüvenini sürdürürken hayalini gerçekleştirdi. Kafesini açarak yeme-içme sektörüne merhaba diyen Şenel, sosyal medyada hızla viral oldu.

'BANA ŞANS GETİR'

Şenel, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan ikizler burcu bir birey olarak, eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı diğer hayallerimin ve hayal etmekten vazgeçmeyenlerin başına.”

OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Hazal Şenel, kafesinin günlük işlerini yönetirken dizi tekliflerini de reddetmiyor.

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

18 Ağustos 1992'de İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Şenel, Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi. Çocukluğundan itibaren paten, yüzme, voleybol ve bale gibi branşlarla uğraştı.

2006 yapımı Selena'daki Kıvılcım rolüyle şöhrete kavuştu.

Kariyerinde pek çok dizi ve filmde yer aldı; özellikle Pis Yedili'deki Salça karakteri ve Osmanlı Cumhuriyeti filmiyle öne çıktı.





Şenel, oyunculuğun ötesinde girişimci olarak kafesini bizzat işletiyor, müşterilerle birebir sohbet ederek hizmet veriyor.

