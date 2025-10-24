ATV ekranlarında 2006-2009 yılları arasında yayınlanan dizide minik Nazlı rolüyle izleyicinin gönlünü kazanan Dilara Kurtulmuş, zamanla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sinem Kobal ile uzun süre aynı seti paylaşan Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen haline geldi.

Sabah Gazetesi’nden Merve Yurtyapan’ın haberine göre, yıllar sonra ortaya çıkan Dilara Kurtulmuş’un kalbini Umutcan Ekmez’e kaptırdığı öğrenildi.

Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde yıl dönümlerini kutladı.

Tıpkı Selena gibi 2000’li yıllara damgasını vuran bir diğer yapım olan Dadı dizisi de Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri aynı kadroda buluşturmuştu. Yıllar geçse de bu dizilerin çocuk oyuncuları farklı kariyer yolları çizdi.

Peki, Selena'nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş kimdir?

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998’de Avusturya’da doğdu. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamladı.

Çocuk yaşta birçok reklam filminde rol aldı. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında Anne Babamla Evlensene dizisiyle başladı. Ardından Hayat Bilgisi, Bir Dilim Aşk ve Kadının Sessizliği dizilerinde oyuncu olarak yer aldı.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. 2009 yılında Nefes ve 2011 yılında Nuri projelerinde rol aldı. Aynı yıl içinde Çınar adlı kısa filmde de oynadı.

Lise ve üniversite dönemlerinde hiçbir projede yer almadı.

Dilara Kurtulmuş günümüzde sosyal medya içerikleri üreterek 'influencer' olarak yaşamını sürdürüyor. Youtube kanalında yayınladığı videolar yüz binlerce kez izlendi.

DİLARA KURTULMUŞ’UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

- Anne Babamla Evlensene (2002)

- Hayat Bilgisi (2003)

- Bir Dilim Aşk (2004)

- Kadının Sessizliği (2005)

- Selena (2006-2009)

- Nefes (2009)

- Çınar (2011)