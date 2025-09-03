Selendi’de Kurtuluş coşkusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtulması dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Kurtuluşun 103. yılı nedeniyle kent meydanında Atatürk Anıtı'na Kaymakam Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Murat Daban, tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

Temsili milis kuvvetlerinin atlar eşliğinde Selendi'ye girişi ve kurtuluş senaryosunun canlandırılmasıyla devam edilen programda Afyonkarahisar'dan yola çıkan atlı süvarilerin ve temsili milis kuvvetlerinin Kara Fatma'yı canlandıran kız çocuğunu kurtarması büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Murat Daban'ın açılış konuşması sonrası mehteran takımı gösteri sundu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okuduğu programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Öte yandan kutlamalar kapsamında cirit müsabakaları da yapıldı.

Kutlama programlarına Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Amir Emre Gevanci, AK Parti İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe başkanı Mehmet Karabulut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya, gaziler, daire müdürleri, oda başkanları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar kapsamında ayrıca cirit müsabakaları yapıldı.

