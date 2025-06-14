Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde traktör ile evlerinin yakınında ilerleyen Selendi İmam hatip lisesi 9 sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yusuf A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrildiği kazada Yusuf A. ağır yaralandı. Yusuf A., olay yerine gelen amsulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Yusuf A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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