YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Selime beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Selime Ali Abay Ortaokulu’nda düzenlenen coşkulu törenle kutlandı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı büyük bir heyecan ve gururla kutlandı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler, Cumhuriyet’in değerlerini anlatan şiirler okudu, tiyatro gösterileri ve halk oyunları sergiledi. Minik öğrencilerin gerçekleştirdiği çuval yarışı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programda ayrıca yıl boyunca okulda çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencilere ödül ve hediyeler takdim edildi. Öğrenciler kadar aileler de bu anlarda büyük gurur yaşadı.

Selime Belediye Başkanı Turgut Yayatan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Türk milleti için anlam ve önemine vurgu yaptı. Yayatan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, bir milletin esareti reddedip özgürlüğü seçtiği, küllerinden doğup dünyaya ‘Ben varım!’ dediği gündür! Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Tören sonunda Selime Belediyesi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Coşku dolu etkinlikte, Cumhuriyet’in kazanımlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Selime’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, marşlar, alkışlar ve bayraklarla süslenen renkli görüntülerle sona erdi.