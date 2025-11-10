.Saraç, Edirne İl Genel Meclisi'ndeki sunumunda, sorumluluk sahasında Edirne'de 166, Kırklareli'nde 26 olmak üzere toplam 192 tescilli kültür varlığı bulunduğunu belirtti. Bölgede restorasyonu süren 6 eserden birinin Selimiye Camisi olduğunu ifade eden Saraç, şu bilgileri verdi:

"Selimiye Camisi bu eserlerin başında geliyor. Kubbede güçlendirme yapıldı, kurşunları tamamen yenilendi, minareleri onarıldı. Zaten camide restorasyonun asıl başlama nedeni minarelerindeki hasarlardı."

Camideki minarelerin orijinal son çinilerinin aynı ebat ve renkte üretildiğini ve montajının yapıldığını dile getiren Saraç, sıvaların yenilendiğini kaydetti.Selimiye'nin 1983'teki kapsamlı onarımında çimento kullanıldığını anımsatan Saraç, şöyle konuştu:

"Daha sonradan anlaşıldı ki çimentonun içerisinde tuz var. Tuz suda çözülüyor ve yapıdan çıkmak istiyor. Betonarmenin içinden çıkamıyor çok sert. Kullanılan taş ve tuğla doğal malzemeler olduğu için gözenekli. Bu nedenle tuz bunların arasından dışarıya çıkmaya çalışıyor. Çıkarken de, biz gözle göremiyoruz ama uzun yıllarda oraları patlatarak çıkıyor. O nedenle 1983 yılında yapılan onarımlardaki çimentolu imalatlar camiden uzaklaştırıldı. Orijinal harçların analizlerine göre restorasyon çalışmalarında sıvalar yenilendi."

Evliya Kasımpaşa Camisi'nde Mezar Taşları Kazısı BaşladıSaraç, Tunca Nehri kıyısındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 1960'lardan beri kapalı olan caminin üç kez taşkına maruz kaldığını aktaran Saraç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yalı camisi örneği çok az. Sayın Valimiz Yunus Sezer de çok önemsiyor, destek oluyor. Caminin minaresini bir seviyeye kadar söktük. Cami restore edildikten sonra nehirle bağlantısının kurulması bence Edirne için çok önemli. Caminin haziresi 1,5 metre toprak doluydu. Bilimsel kazısını yaptık. Şu an projelerini çiziyoruz. Bilim heyetindeki hocalarımızın bize söylediği Edirne tarihine ışık tutacak mezar taşları olduğu yönünde. Tek tek taşlar okunacak, birleştirilecek. Haziresi ve rıhtımıyla beraber camimizi restore edip tamamlayacağız."

Gazi Mihal Hamamı'nda Kubbe Geçişleri Korunduİl Özel İdaresi ve Edirne Çevre Koruma Vakfı katkısıyla yürütülen Gazi Mihal Hamamı restorasyonu hakkında bilgi veren Saraç, hamamdaki mukarnaslı kubbe geçişlerinin titizlikle korunduğunu ifade etti:

"Hamamdaki mukarnas denilen kubbe geçişleri bence Türkiye'deki en güzel örnekleri. Hamam kendi başına zaten bir müze diyebiliriz. Sadece gidip kubbe geçişlerini izlesek Osmanlı'daki birçok kubbe geçiş motifini burada bulabiliriz."

Saraç, Uzunköprü Muradiye Camisi'nin yıl bitmeden ibadete açılacağını, kent merkezindeki Çokalca ve Şeyh Şüceaddin camilerindeki çalışmaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.