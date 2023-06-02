Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı

Kapsamlı restorasyondan geçirilen Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı da tamamlandı.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 1

Alem, restorasyon kapsamında yerinden sökülmüştü.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 2

Onarım gereken yerlerine müdahale edilmesi sonrası alemin altın varak kaplaması yapıldı.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 3

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri"nin ana kubbe kurşun seriminin tamamlanması sonrası, 29 parçadan oluşan alemin montajına 3 hafta önce başlandı.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 4

Parçalar kubbeye eğimli merdiven aracılığıyla işçiler tarafından tek tek taşındı.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 5

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alemin montajı tamamlandı.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 6

Caminin içerisinde ve dışarısında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 7
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 8
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 9
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 10
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 11
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 12
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 13
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 14
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 15
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 16
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 17
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Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı 18
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