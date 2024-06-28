Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi

Asırlık kapılar yenilendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve halen devam etmekte olan geniş çaplı restorasyon çalışmaları kapsamında, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak nitelendirilen Selimiye Camisi'nin eski kapıları restore edildi.

Restorasyon sürecinde, kündekari tekniği kullanılarak yapılmış ve boyutlarıyla dikkat çeken iki cümle kapısı ve üç avlu kapısının bakımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 metre yükseklikte ve 250 kilogram ağırlığında olan bu kapılar, menteşelerinden çıkarılarak dış avluda kurulan marangoz atölyesine nakledildi. Tarihi kapılar, çivi ve tutkal kullanılmadan, kündekari tekniği ile aslına uygun şekilde yeniden yapıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kasım 2021'de başlattığı restorasyon çalışmalarının dikkatli bir biçimde sürdürüldüğünü ifade etti. Saraç, Selimiye Camisi gibi tüm vakıf eserlerinde, akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu ile çalıştıklarını ve amacın, yapıyı gelecek nesillere en az müdahale ile güvenli bir şekilde aktarmak olduğunu belirtti.

Caminin önemli mimari öğelerinden biri olan giriş kapıları ve kepenklerin, orijinaline uygun olarak onarıldığını söyleyen Saraç, şunları ekledi: "Kündekari, geometrik motiflerle kesilmiş ahşap parçalarının, çivi ve tutkal kullanmadan birleştirilmesiyle oluşturulan bir tekniktir. Camimizin cümle kapıları, bu nadir kündekari örneklerindendir. Zaman içinde bu kapılarda bozulma ve aşınma meydana geldi. Cami bahçesinde oluşturulan atölyelerde, uzman ekipler tarafından, uzun yıllar boyunca restorasyona ihtiyaç duymayacak şekilde bu kapılar titizlikle onarıldı."