20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını belirtti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:12
Takip Et

Selimiye Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
+
Aa
-

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, bir restoranda düzenlediği basınla tanışma toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Edirne'de göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başoğlu, kentin tarihi camileriye, kültürel yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentte, ramazan ayı hazırlıklarına da değinen Başoğlu, "Çarşambayı perşembeye bağlayan akşam inşallah ilk teravih namazımızı kılacağız. Ramazan ayı hazırlıklarımızı tamamladık, camilerimizi temizledik. Her sene olduğu gibi bu yılda bütün camilerimizde mukabele okunacak." dedi.

Başoğlu, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını dile getirdi.

Lari ve 2. Bayezid camilerinde ise hatimle teravih namazı kılınacağını belirten Başoğlu, Hasan Sezai ve Darül Hadis camilerinin bahçesinde de vatandaşların katkılarıyla iftarlar verileceğini sözlerine ekledi.

Başoğlu, ramazan ayında vatandaşların özellikle sofralarını ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşmalarını istedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.