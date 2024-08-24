Selimiye Losta Spor'dan iç transfer hamlesi. Bilge Kaan Gümüş imzayı attı

Tarihinde ilk kez 1. Amatör Lig'de mücadele edecek olan Selimiye Losta Spor transferde gaza bastı.

İÇ TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

Ligde iddialı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Muğla ekibi Ulaş Çetin'i renklerine bağlamasının ardından iç transferde de harekete geçti.

BİLGE KAAN GÜMÜŞ İMZAYI ATTI

Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon kazanılan büyük başarıda pay sahibi olan Bilge Kaan Gümüş ile sözleşme yeniledi.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya Bilge Kaan'ın geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansı bu sezon da göstereceğine emin olduğunu ifade etti.

BİLGE KAAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Kariyerine Çorumspor akademisinde başlayan Bilge Kaan Gümüş altyapıda çıktığı 136 maçın ardından A Takıma yükseldi. Buradan Çorum Çimentospor'un yolunu tutan Bilge Kaan Gümüş BAL'da gösterdiği performans ile pek çok kulübün ilgisini çekti. Yapılan görüşmelerin ardından tercihi Selimiye Losta Spor'dan yana kullanmıştı.