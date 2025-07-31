Selimiye'de iki metruk bina daha yıkıldı

Ali Yazan /Ordu

Altınordu Belediyesi, kent genelinde uzun süredir kullanılmayan, çevre güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıları ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Bugüne kadar Nizamettin, Şahincili, Subaşı, Selimiye ve Bucak Mahallesi’nde 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştiren ekipler, son olarak yine Selimiye Mahallesi’nde çevre sakinleri için tehdit oluşturan riskli yapıları ortan kaldırdı. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallenin 204’üncü Sokak ve Dik Sokak’ta bulunan yapılar, alınan güvenlik önlemleri altında kontrollü bir şekilde yıkıldı. Mahalle sakinleri, uzun zamandır huzursuzluk kaynağı haline gelen metruk yapıların yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Altınordu Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN TEPE: HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ VE ŞEHRİMİZİN ESTETİĞİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kent estetiğini bozan, çevre kirliliğine yol açan ve özellikle çocuklarımız ile vatandaşlarımız için ciddi güvenlik riski oluşturan metruk yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Selimiye Mahallesi’nde bulunan ve yasal süreçleri tamamlanan 2 metruk yapının daha yıkımını kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız, hem hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak hem de mahallelerimizi daha yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş bir görünüme kavuşturmaktır. Özellikle terk edilmiş, kullanılamaz durumdaki yapıların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının da önüne geçmek, bu sürecin öncelikli hedeflerindendir. Belediye olarak halkımızın huzurunu, güvenliğini ve yaşam kalitesini artıracak her adımı atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan mahalle sakinlerine ve ilgili tüm birimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.