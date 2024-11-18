Selimpaşa limanında balıkçılarla buluşma

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna ve bölgedeki balıkçılarla bir araya geldi. Toplantıda, Selimpaşa limanının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Balcıoğlu, balıkçıların emeklerine büyük değer verdiklerini vurgularken, ‘Selimpaşa, Silivri’nin önemli bir balıkçılık merkezi. Bugün burada balıkçılarımızın görüşlerini dinleyerek, sorunları yerinde tespit ettik’ dedi.

Başkan Balcıoğlu, balıkçıların altyapı ihtiyaçları ve tesislerle ilgili taleplerine dikkat çekerek, iş birliği içinde hareket edeceklerini kaydetti. Görüşmeler sırasında, limanın daha verimli hale gelmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Balcıoğlu, ‘Ortak akıl ve iş birliğiyle Silivri’mizi her anlamda daha güçlü bir noktaya taşımaya devam edeceğiz’ ifadelerini kullandı. Balıkçılar ise, Başkan Balcıoğlu’nun desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, liman sorunlarına hızlı çözüm beklediklerini dile getirdiler.