Selimpaşa limanında balıkçılarla buluşma

Kaynak: ANKA
Selimpaşa limanında balıkçılarla buluşma

Silivri'de, Başkan Balcıoğlu, Selimpaşa limanındaki sorunları balıkçılarla dinleyerek çözüm önerileri geliştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna ve bölgedeki balıkçılarla bir araya geldi. Toplantıda, Selimpaşa limanının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Balcıoğlu, balıkçıların emeklerine büyük değer verdiklerini vurgularken, ‘Selimpaşa, Silivri’nin önemli bir balıkçılık merkezi. Bugün burada balıkçılarımızın görüşlerini dinleyerek, sorunları yerinde tespit ettik’ dedi.

Başkan Balcıoğlu, balıkçıların altyapı ihtiyaçları ve tesislerle ilgili taleplerine dikkat çekerek, iş birliği içinde hareket edeceklerini kaydetti. Görüşmeler sırasında, limanın daha verimli hale gelmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Balcıoğlu, ‘Ortak akıl ve iş birliğiyle Silivri’mizi her anlamda daha güçlü bir noktaya taşımaya devam edeceğiz’ ifadelerini kullandı. Balıkçılar ise, Başkan Balcıoğlu’nun desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, liman sorunlarına hızlı çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Son Haberler
İstanbul'da okula silahlı saldırı. Kurşun yağmuruna tutuldu!
İstanbul'da okula silahlı saldırı. Kurşun yağmuruna tutuldu!
Batman Petrolspor'dan Afyonspor'a etkili yanıt
Batman Petrolspor'dan Afyonspor'a etkili yanıt
Beyaz Saray, Kiev’e Rusya topraklarında uzun menzilli füzeleri kullanma izni verildiği haberlerini yalanlamadı
Beyaz Saray, Kiev’e Rusya topraklarında uzun menzilli füzeleri kullanma izni verildiği haberlerini yalanlamadı
Akbeleden’deki ‘ÇED muafiyeti’ davasının ardından bölge halkının avukatından açıklama: Biz bunları 2005 tarihli AİHM kararı hala uygulanmadığı için yaşıyoruz
Akbeleden’deki ‘ÇED muafiyeti’ davasının ardından bölge halkının avukatından açıklama: Biz bunları 2005 tarihli AİHM kararı hala uygulanmadığı için yaşıyoruz
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak