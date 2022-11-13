Selin Ardından Çankaya'da

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özge Ozanoğlu tarafından kurulan Günebakan Eğitim Derneği'nin gönüllülerinin 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan büyük sel felaketinde denize sürüklenen çok sayıda eşya sergiye dönüştürüldü. Sergide çok sayıda oyuncak ve kişisel eşya yer almakta.