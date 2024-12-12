Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya mahkemeden büyük şok! Milyar liralık vergi usulsüzlüğü tespit edildi

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına en konulan çiftin hakkında başlatılan MASAK raporunda dikkat çeken gelişmeler meydana geldi.

“TAKSİM MEYDANI’NDA KENDİMİ ASARIM”

Davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı. "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyen Selin Ciğerci'ye büyük şok...

MİLYAR LİRALIK VERGİ USULSÜZLÜĞÜ

Sosyal medya fenomeni ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkındaki kara para aklama soruşturması dosyasındaki vergi denetim raporunda, milyar liralık vergi usulsüzlüğü yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl ile çift hakkında "kara para aklama" soruşturması başlattı.

Sosyal fenomenine ait 4 kozmetik şirketini inceleyen bilirkişi heyeti, raporu tamamlandı. 2021-2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre, Ciğerci’nin şirket hesaplarında vergi usulsüzlükleri bulundu. Selin Ciğerci'ye ait 4 adet kozmetik şirketinin banka hesabında 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı yapıldığı tespit edildi. Yapılan işlem boyutunun ise 2.6 milyar lira olarak tespit edildi.

GELİR KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

İddiaya göre Ciğerci, satış gelirlerini yüksek gösteriyordu. Bu sayede yüksek kârlılık oranı elde ediyordu. Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kâr oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci’nin piyasadaki kâr oranı yüzde 50’ye yakındı. Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi...

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturmada sadece Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra değil, aile üyelerinin de yer aldığı 9 şüpheli daha var. Savcılığın talebi üzerine, Ciğerci, Çıra ve şirketlerin fiilen müdürlüğünü yapan bir şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.