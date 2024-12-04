Selin Ciğerci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzüne yaptırdığı estetik gündem oldu!

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Selin Ciğerci'nin son halini görenler gözlerine inanamadı! Yüzüne yaptırdığı estetik gündem oldu!

Özel hayatıyla gündeme gelen Selin Ciğerci'nin son hali şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fenomenin çenesinin ekstra uzunluğu ve yüzündeki farklılık dikkatlerden kaçmadı.

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden biri de Selin Ciğerci. Ciğerci, şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞTI

Selin Ciğerci, eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

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ADI ICARDİ’YLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuştu.

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DIŞ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci, paylaştığı hikayelerdeki değişen görüntüsü dikkat çekti.

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ÇENESİNİN EKSTRA UZADIĞI GÖRÜLDÜ

Ciğerci'nin son gönderisindeki normal boyutlardaki çenesinin ekstra uzadığı, yüzündeki farklılık gözlerden kaçmadı

"UZAYLI GİBİ OLMUŞ"

Sosyal medyada "Kendine yazık ettin", "Uzaylı gibi olmuş", "Ne olmuş sana?" yorumları yapıldı.

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